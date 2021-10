Die FDP macht den Verzicht auf Steuererhöhungen zur Bedingung für eine Regierungsbeteiligung. Von diesem Wahlversprechen werde man nicht abrücken, erklärte Generalsekretär Wissing im ZDF. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Stegner sagte im Deutschlandfunk, er halte die Unterschiede zur FDP für überbrückbar.

Wissing betonte, die Steuerpolitik sei auch für Koalitionen immer eine große Hürde gewesen. Die Parteiprogramme seien an dieser Stelle klar unterschiedlich. Nach Wissings Worten steht die FDP in dieser Frage CDU und CSU inhaltlich näher, fügte aber hinzu: "Der Umsetzungswille der Union in der Vergangenheit, was Steuerreformen angeht, war auch überschaubar.".



Die SPD schreibt in ihrem Wahlprogramm, dass die oberen fünf Prozent der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler künftig mehr zahlen sollten, nennt aber keine Details.

Stegner (SPD): "SPD ist wieder Volkspartei"

Der frühere stellvertretende SPD-Vorsitzende Stegner sagte im Deutschlandfunk, er halte die Unterschiede zur FDP für überbrückbar. Man sei sich einig, dass der wirtschaftliche und ökologische Umbau der Industrie schnell vorangetrieben werden müsse, um das Klima zu schützen und Arbeitsplätze zu erhalten. Zur Möglichkeit einer Koalition der Union mit FDP und Grünen meinte Stegner, die Union sei nicht regierungsfähig und gehöre in die Opposition. Die SPD sei hingegen stärkste Partei und auch "wieder Volkspartei" geworden.



Grünen-Bundesgeschäftsführer Kellner bewertete die Gespräche mit der SPD positiv. Mit den Sozialdemokraten gebe es die größten Schnittmengen, sagte Kellner im ZDF. Vor einer Festlegung werde man aber zunächst alle Treffen bewerten.



SPD-Generalsekretär Klingbeil erklärte, seine Partei wolle möglichst bald zu dritt mit FDP und Grünen verhandeln.

Blume (CSU) hat nach Gesprächen mit der FDP "Lust auf mehr"

Die Union ist ebenfalls an einem Bündnis mit FDP und Grünen interessiert. CDU-Generalsekretär Ziemiak sagte nach Sondierungsgesprächen mit der FDP, ein Jamaika-Bündnis böte "viele Chancen für unser Land". Das Treffen mit den Freien Demokraten über eine mögliche gemeinsame Regierungsbildung sei geprägt gewesen "von großen Gemeinsamkeiten und großen inhaltlichen Schnittmengen". CSU-Generalsekretär Blume sprach von einem guten Start, der "Lust auf mehr" mache.



Die Grünen neigen bisher öffentlich einer Ampel-Koalition zu. Sie wollen morgen mit CDU und CSU reden und dann über weitere Schritte entscheiden.



Diese Nachricht wurde am 04.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.