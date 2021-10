Nach den Sondierungen zwischen FDP und Union über eine mögliche Regierungskoalition werfen die Liberalen der Gegenseite Indiskretionen vor.

Der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Vogel schrieb per Twitter, seine Partei habe am vergangenen Wochenende insgesamt drei Sondierungsgespräche geführt. Über zwei davon lese man in den Medien nichts; aus einem würden dagegen angebliche Gesprächsinhalte durchgestochen. Wörtlich heißt es dann weiter: "Das fällt auf, liebe Union - und es nervt!" Die FDP-Bundestagsabgeordnete Weeser äußerte sich ähnlich und stellte die Frage, wie so Vertrauen für eine Zusammenarbeit mit der Union entstehen solle.



Der SPD-Bundestagsabgeordnete Stegner sagte dem "Handelsblatt", bei der Union gehe es drunter und drüber. Interne Konflikte, Führungslosigkeit und ein Bruch der Vertraulichkeit passten ins Bild und dokumentierten die Regierungsunfähigkeit von CDU und CSU.



Die FDP-Spitze hatte am Wochenende mit Union und SPD gesprochen sowie ein zweites Mal mit den Grünen. Diese beraten heute mit der Union.

