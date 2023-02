Die Berliner Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Büdnis90/Grüne), Verkehrssenatorin Klaus Lederer (Linke) und die Regierende Bürgermeisterin in Berlin, Franziska Giffey (SPD), kommen erneut zu Sondierungen zur Regierungsbildung zusammen. (picture alliance / dpa / Wolfgang Kumm)

Die SPD trifft sich am Vormittag zum zweiten Mal mit den Grünen und der Linken. Gestern Abend hatten sich bereits CDU und Grüne zur zweiten Sondierung getroffen. Nach Angaben der Spitzenkandidaten Wegner und Jarasch ging es dabei um Verkehr und Klimaschutz sowie Wohnen und Mieten. Wegner strebt eine Zweierkoalition mit der SPD oder den Grünen an und will Regierungschef werden. Allerdings hat auch die bisherige Koalition aus SPD, Grünen und Linken eine Mehrheit im neuen Abgeordnetenhaus und könnte eine Regierung bilden.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.