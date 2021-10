Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Hofreiter, will ein Tempolimit auf Autobahnen nicht zur Bedingung für einen Eintritt seiner Partei in die nächste Bundesregierung machen.

Zwar gingen die Grünen mit all ihren Positionen in mögliche Koalitionsgespräche, sagte Hofreiter der "Rheinischen Post". Dazu zähle auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 130 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen. Allerdings gehe es jetzt nicht um Spiegelstriche, sondern um einen Aufbruch in eine Klima-Neutralität, betonte Hofreiter. Die FDP bekräftige erneut ihre Ablehnung eines generellen Tempolimits. Bei der Mobilität lägen die Wahlprogramme teils deutlich auseinander, sagte der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Luksic. Statt Symbolpolitik gehe es seiner Partei um bezahlbare und nachhaltige Mobilität. Dafür werde man sich in allen Gesprächen einsetzen.



FDP und Grüne kommen heute erneut zusammen, um die Chancen für eine gemeinsame Regierungsbildung auszuloten. Nach einem ersten Treffen am Dienstag in kleiner Runde wollen die Parteien nun mit jeweils zehnköpfigen Teams antreten.

