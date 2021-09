Die Spitzen von Grünen und FDP wollen ihre Gespräche über eine gemeinsame Beteiligung an der neuen Bundesregierung heute vertiefen.

Bei der dann zweiten Runde der sogenannten Vorsondierungen soll es konkreter um Inhalte und Ziele einer möglichen künftigen Koalition gehen. Dazu haben beide Parteien Verhandlungsteams zusammengestellt.



Am kommenden Wochenende wollen auch Union und SPD jeweils erste Gespräche über eine mögliche Regierungskoalition führen. So plant die Unionsspitze für Sonntagabend ein Treffen mit der FDP. Gespräche mit den Grünen könnten dann zu Beginn der kommenden Woche geführt werden. Auch die SPD sondiert am Wochenende mit Grünen und FDP.

