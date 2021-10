SPD, FDP und Grüne treffen sich heute erneut, um über eine mögliche Ampel-Koalition auf Bundesbene zu sprechen.

Vier Tage nach ihrer ersten Beratungsrunde zu dritt gehe man nun in - so wörtlich - "vertiefte Sondierungen". Für die erneute Gesprächsrunde in Berlin haben die Parteienvertretungen zehn Stunden eingeplant. Es wurde Vertraulichkeit vereinbart, ohne anschließende Pressekonferenz. Die nächste Sondierungsrunde in dieser Konstellation ist bereits für morgen Vormittag angesetzt.



Grünen-Co-Vorsitzender Habeck sagte im Interview der Woche im Deutschlandfunk, es seien noch zahlreiche Differenzen zu überwinden, besonders in Finanzfragen. Ähnlich äußerten sich Politiker der FDP.

