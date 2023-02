Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Büdnis90/Grüne), Kultursenator Klaus Lederer (Linke) und die Regierende Bürgermeisterin, Franziska Giffey (SPD) (picture alliance / dpa / Wolfgang Kumm)

Dazu kamen erneut Vertreter der bisherigen Regierungsparteien SPD, Grüne und Linke zusammen. Sie hatten erklärt, dass sie ihre Koalition fortsetzen wollten. Die CDU, die bei der Wahl stärkste Kraft wurde, strebt eine Koalition entweder mit den Sozialdemokraten oder mit den Grünen an. Die Gespräche werden in unterschiedlichen Parteien-Konstellationen in den nächsten Tagen weitergeführt.

Aufgrund des Wahlergebnisses sind in Berlin verschiedene Regierungskoalitionen möglich. Das offizielle Endergebnis soll am Montag festgestellt werden.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.