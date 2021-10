Der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU/CSU, Linnemann, hat vor einer wachsenden Verschuldung gewarnt.

Von "schwarzer Null" sei in dem Papier zu den Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP nicht die Rede, sagte der stellvertretende Unionsfraktionschef im Deutschlandfunk. Seine Befürchtung sei, dass man in eine Schuldenunion rutsche, sowohl hierzulande als auch in der Europäischen Union.



Dieser Verdacht liege nahe, wenn man das Sondierungspapier lese. Darin gebe es eine Formulierung, die es in sich habe, nämlich dass der Stabilitäts- und Wachstumspakt seine Flexibilität bewiesen habe. Das sei schon ein - Zitat - Kracher. Dieser Pakt sei weit mehr als hundert Mal missbraucht worden, beklagte Linnemann. Der CDU-Politiker warnte davor, dass sich das Nichteinhalten der Regeln letztlich im Koalitionsvertrag wiederfinde.



SPD, Grüne und FDP hatten gestern zum Auftakt ihrer Koalitionsverhandlungen den Zeitplan bis zu einer gemeinsamen Regierungsbildung festgelegt. Bereits bis zum 10. November sollen konkrete Ergebnisse vorgelegt werden.

