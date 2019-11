US-Präsident Trump sieht sich durch die Aussage von EU-Botschafter Sondland vor dem Kongress entlastet. Diese habe gezeigt, dass er keine Gegenleistungen vom ukrainischen Präsidenten Selensky für Finanzhilfen verlangt habe, sagte Trump in Washington. Im Übrigen kenne er Sondland nicht besonders gut.

Das Weiße Haus erklärte später, Sondland habe vor allem Vermutungen geäußert und kaum harte Fakten geliefert.



Der Diplomat hatte Trump gestern in der Anhörung zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren belastet. Es sei Druck auf die ukrainische Regierung ausgeübt worden, damit diese Ermittlungen in die Wege leite, die Trumps Rivalen Biden hätten schaden können, sagte Sondland. Sowohl ein Empfang des ukrainischen Staatschefs im Weißen Haus als auch die Auszahlung einer Militärhilfe seien von einer ukrainischen Ankündigung solcher Ermittlungen abhängig gemacht worden. Allerdings habe Trump ihm dies nie direkt gesagt, räumte Sondland ein.



Heute werden mit der früheren Mitarbeiterin des Nationalen Sicherheitsrates, Hill, und dem Mitarbeiter der US-Botschaft in der Ukraine, Holmes, zwei weitere Zeugen gehört.