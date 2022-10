Das Foto zeigt den iranischen Sänger Shervin Hajipour, der festgenommen wurde. (Screeshot Twitter @BBCArdalan, abgerufen am 30.9.2022)

Das Lied "Baray-e azadi" (Für die Freiheit) ist im Netz aber weiterhin leicht zu finden - zum Beispiel bei Twitter oder bei Telegram. Shervin Hajipour ist eigentlich nicht sehr bekannt - er hatte bei einer Talentshow des Staatsfernsehens mitgemacht.

Nun aber hat er in seinem Song Tweets vertont, die alle nach dem gleichen Muster verfasst wurden - und Solidarität mit den Protesten zum Ausdruck bringen. Das Leitmotiv ist die persische Formulierung "Baray-e ...", auf Englisch "Because of ...". Auf Deutsch lässt sich das am ehesten mit "Wegen..." oder "Für..." übersetzen.

"Für Frauen, Leben, Freiheit"

Die Tweets lauten zum Beispiel "Wegen der korrupten Wirtschaft", "Wegen der Scham, leere Taschen zu haben", "Wegen der Sehnsucht nach einem normalen Leben", "Wegen all der eingesperrten Talente" oder "Wegen der Angst, sich auf der Straße zu küssen" - und nicht zuletzt: "Für die Studenten und ihre Zukunft" und "Für Frauen, Leben, Freiheit" - letzteres ist der populärste Slogan der aktuellen Proteste im Iran.

Natalie Amiri: "All das, was die Islamische Republik dem Volk angetan hat"

Die Journalistin und Iran-Expertin Natalie Amiri sagte dem Deutschlandfunk, in Hajipours Song gehe es um die Unterdrückung der Frauen ebenso wie um Armut und um Dürre: "All das, was die Islamische Republik dem Volk in den 43 Jahren ihres Bestehens angetan hat, kommt in dem Lied vor."

#MahsaAmini

Versehen werden viele der Tweets übrigens mit dem Hashtag #MahsaAmini. Der ungeklärte Tod der 22-jährigen Kurdin nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei hatte die aktuelle Protestwelle ausgelöst. Der Unmut der Menschen richtet sich inzwischen immer stärker gegen das Regime insgesamt, das mit Gewalt gegen die Proteste vorgeht. Nach offiziellen Angaben kamen mehr als 40 Menschen ums Leben, Menschenrechtler geben die Zahl der Opfer mit fast 80 an. Viele Demonstrierende wurden festgenommen.

Lied wird auf Hausdächern und in Cafés gespielt

Die Festnahme von Shervin Hajipour wird von mehreren Quellen gemeldet - so etwa von der BBC und von Radio Free Europe . Der Song des jungen Mannes soll bei Instagram binnen 48 Stunden rund 40 Millionen Mal angeschaut worden sein, bevor er dort gelöscht wurde. Nach seiner Festnahme wird das Lied weiter gespielt - zum Beispiel auf Hausdächern in Teheran.

Es gibt auch Berichte , dass der Song in Teheraner Cafés gespielt wird. In einem Fall geschah das in Anwesenheit von unverschleierten Frauen. Sicherheitskräfte sollen das Café später geschlossen haben. Inzwischen zeigen sich andere Musiker solidarisch mit Shervin Hajipour und posten Videos, in denen sie seinen Song begleiten , zum Beispiel auf traditionellen Instrumenten.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.