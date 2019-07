Die klassische Rezension bezeichnet Sonja Zekri als die "Königin des Feuilletons", die unangefochten geherrscht habe. Doch das sei schon lange nicht mehr so. Andere journalistische Formen seien mittlerweile auch auf den Kulturseiten der Zeitungen zu finden: Nachrichten, Reportagen und Interviews zum Beispiel.

Geburt des modernen Feuilletons

Zekri verweist auf mehrere Wendepunkte in der Geschichte des Feuilletons. So sieht sie den so genannten "Historikerstreit" Mitte der 1980er Jahre als "Geburt des modernen Feuilletons": "Damals wurde verhandelt: 'Wo steht die Bundesrepublik? Wo steht sie in ihrer Erinnerungskultur?' - Das brauchte Raum, das brauchte Platz. Das hatte überhaupt nichts zu tun mit irgendeiner Form von nachrichtlicher Berichterstattung."

Keine Großdeuter mehr

Die Zeiten des Debattenfeuilletons seien inzwischen aber vorbei, sagt Zekri: "Die Ära der Großdeuter der Gegenwart ist an ihr Ende gekommen." Sonja Zekri schreibt den Sozialen Medien in diesem Bereich eine größere Wichtigkeit zu. Außerdem beobachtet sie einen zunehmenden Meinungspluralismus.

Die Schönheit eines guten Gedankens

Auch das Feuilleton ihrer Zeitung ist auf Instagramm und Facebook aktiv. "Wir sind der Meinung, dass unser spezielles Feuilleton-Angebot, das eine Wertschätzung für die Schönheit eines guten Gedankens ist – das hat natürlich ein Publikum in den Sozialen Medien. Davon sind wir überzeugt."

