Wetter

Sonne und Wolken, 18 bis 30 Grad

Das Wetter: Im Norden meist stark bewölkt, kaum Regen. Sonst sonnig und trocken. 18 bis 24 Grad im Norden, 25 bis 30 Grad in der Mitte und im Süden. Am morgigen Dienstag in der Südosthälfte noch länger sonnig. Von Nordwesten südwärts Bewölkung und Niederschläge. 17 bis 30 Grad.

02.10.2023