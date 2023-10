Wetter

Sonne und Wolken, 18 bis 30 Grad

Das Wetter: Im Norden meist stark bewölkt, nachmittags an der Nordsee Schauer. Sonst sonnig und trocken. 18 bis 24 Grad im Norden, 25 bis 30 Grad in der Mitte und im Süden. Morgen in der Südosthälfte länger sonnig. Von Nordwesten dichte Wolken mit Niederschlägen und einzelnen Gewittern. 17 bis 30 Grad.

02.10.2023