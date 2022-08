Der Deutschlandfunk in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Die Vorhersage:

Nachts unterschiedlich bewölkt oder klar. Im Westen und Südwesten sowie an den Alpen Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen. Tiefstwerte 17 bis 6 Grad. Am Tag im Norden und Teilen der Mitte Wechsel von Sonne und Wolken. Im Westen und Süden stark bewölkt mit Schauer und Gewittern. Temperaturen von 9 Grad an der Ostsee bis 26 Grad am Rhein.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag nach teils sonnigem Beginn zunehmend bewölkt. Im Osten und Süden schwache Schauerneigung. 20 bis 27 Grad.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.