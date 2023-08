Sonnenuntergang in Köln (Nachrichtenredaktion)

Die Vorhersage:

Nachts im Westen wolkig oder gering bewölkt, im Osten nachlassende Niederschläge. Tiefstwerte 13 bis 7 Grad. Am Tag im Nordwesten und in der Mitte Schauer und kurze Gewitter, sonst Wechsel aus Sonne und Wolken. Ganz im Südosten etwas Regen. Temperaturen 16 bis 23 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag in der Nordhälfte wechselhaft mit einzelnen Schauern. In der Südhälfte teils längere sonnige Abschnitte. 17 bis 23 Grad.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.