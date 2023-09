In der Nacht vom Niederrhein bis nach Schleswig-Holstein und Westmecklenburg Schauer. In den anderen Landesteilen teils wolkig. Tiefstwerte 19 bis 10 Grad. Tagsüber flächendeckend viel Sonne. Am Abend im Nordwesten und an den Alpen zunehmend wolkig. Vereinzelt Schauer und Gewitter. 26 bis 33 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Dienstag in der Nordwesthälfte wechselnd bis stark bewölkt und immer wieder Schauer. In der Südosthälfte zunächst längere sonnige Abschnitte, später auch dort örtlich starke Gewitter. Im Osten oft sonnig und trocken. 22 bis 31 Grad.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.