Wetter

Sonnig bei 28 bis 33 Grad

Das Wetter: Viel Sonne. Am Abend im Nordwesten und an den Alpen zunehmend wolkig. Vereinzelt Schauer und Gewitter. 28 bis 33 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte wechselnd bis stark bewölkt und immer wieder Schauer. In der Südosthälfte zunächst längere sonnige Abschnitte, später auch dort örtlich starke Gewitter. Im Osten oft sonnig und trocken. 22 bis 32 Grad.

11.09.2023