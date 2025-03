Wetter

Sonnig bei schwachem Wind, bis zu 18 Grad

Das Wetter: Viel Sonne bei 11 bis 18 Grad, an der See etwas kühler. Morgen im Osten und Südosten sonnig, sonst heiter bis wolkig, aber trocken. 13 bis 20 Grad, in Küstennähe kühler.