Wetter

Sonnig, im Osten bewölkt, 8 bis 19 Grad

Das Wetter: Vielfach sonnig, teils wolkig. Im Nordosten und Osten gebietsweise bewölkt. Höchsttemperaturen zwischen 8 Grad in Vorpommern und 19 Grad am Oberrhein. Morgen neben durchziehenden Schleierwolken viel Sonne. In der Westhälfte nachmittags auch Wolkenfelder. 12 bis 23 Grad.

11.04.2022