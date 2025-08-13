Die weiteren Aussichten:
Am Freitag nach anfänglichen Schauern oder Gewittern meist trocken. Sonst zunächst sonnig, später einzelne, teils kräftige Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. 25 bis 37 Grad.
Diese Nachricht wurde am 13.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.