Wetter
Sonnig mit einzelnen Gewittern bei 31 bis 37 Grad

Das Wetter: Verbreitet sonnig. Im Norden teils wolkig und einzelne Schauer. Vereinzelte Hitzegewitter in den Alpen und im ostbayerischen Bergland nicht ausgeschlossen. 31 bis 37 Grad. Morgen zunächst wolkig mit einzelnen Gewittern. Später vor allem sonnig. 30 bis 38 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Freitag nach anfänglichen Schauern oder Gewittern meist trocken. Sonst zunächst sonnig, später einzelne, teils kräftige Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. 25 bis 37 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 13.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.