Sonnige Zeiten (picture alliance / dpa-Zentralbild | Stephan Schulz)

Die Vorhersage:

Im Norden und Osten wechselnd wolkig, später wie im übrigen Land sonnig oder Durchzug einzelner hoher Wolkenfelder. Höchstwerte an den Küsten um 20 Grad, sonst 22 bis 30 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte wechselnd bis stark bewölkt mit etwas Regen, in der Südosthälfte meist sonnig. Temperaturen von 18 Grad an der Nordsee bis 31 Grad im Süden.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Nordwesten wolkig, gebietsweise etwas Regen, im Tagesverlauf dann teils kräftige Schauer und Gewitter. Sonst verbreitet heiter. 15 bis 29 Grad.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.