Die Vorhersage:

Sonnig oder locker bewölkt. In der Nordosthälfte 19 bis 25, in der Südwesthälfte 25 bis 30 Grad. Morgen wechselnd wolkig. Von Westen und Südwesten her durchziehende, teils kräftige Schauer und Gewitter. Örtlich Unwettergefahr. Temperaturen 19 bis 28 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Westen zunehmende Aufheiterungen und meist trocken. Im Osten stark bewölkt mit Schauern und Gewittern. Höchstwerte 17 bis 24 Grad.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.