Ausflugswetter (picture alliance / Armin Weigel / dpa)

Die Vorhersage:

Sonnig oder locker bewölkt. In der Nordosthälfte 19 bis 25, in der Südwesthälfte 24 bis 30 Grad. Morgen wechselnd wolkig. Von Westen und Südwesten her aufkommende, teils kräftige Schauer und Gewitter. Örtlich Unwettergefahr, vor allem durch Starkregen. Ganz im Osten teils heiter und trocken. Temperaturen 19 bis 28 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Norden und Osten stark bewölkt mit Schauern. Sonst bei wechselnder Bewölkung nur örtlich Niederschläge. Höchstwerte 19 bis 28 Grad.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.