Die Vorhersage:

Sonnig oder locker bewölkt. Temperaturen 26 bis 31 Grad, mit den höchsten Werten an Rhein und Mosel. Im äußersten Nordosten und Südosten sowie an den Küsten 20 bis 24 Grad. Morgen in der Westhälfte zunehmend bewölkt und ab dem Nachmittag teils kräftige Gewitter mit Unwettergefahr. In der Osthälfte sonnig. 27 bis 33 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag verbreitet kräftige Gewitter, teils mit größerem Hagel und heftigen Sturmböen. Im Norden und Nordosten sowie im Süden abseits der Gebirge geringere Gewitterneigung. Werte von 20 bis 25 Grad im Norden bis 34 Grad im Süden.

