Heiter bis wolkig (dpa-Zentralbild)

Die Vorhersage:

Sonnig oder locker bewölkt, an der Nordsee sowie im Süden stärker bewölkt. Höchstwerte 13 bis 18, im Südwesten bis 20 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte freundlich, in der Südosthälfte wechselnd bis stark bewölkt. Temperaturen 15 bis 21 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag meist sonnig, zeitweise Durchzug dichterer Wolkenfelder. 18 bis 24 Grad, an den Küsten um 15 Grad.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.