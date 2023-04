Heiter bis wolkig (Daniel Reinhardt / dpa)

Die Vorhersage:

Im Norden und in der Mitte sonnig, im Süden wechselnd bewölkt. An den Alpen vereinzelt Schnee oder Schneeregen. Im Tagesverlauf im Norden zunehmend wolkig und gegen Abend im Osten einige leichte Schneeschauer. Höchstwerte 3 bis 9, am Rhein bis 11 Grad. Morgen heiter bis wolkig oder wechselnd bewölkt bei 6 bis 10 Grad im Westen und 3 bis 7 Grad im Osten.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch gebietsweise stärker bewölkt. Im Nordwesten auch länger freundlich und im Südosten geringe Niederschläge. 2 bis 11 Grad.

