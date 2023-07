Ausflugswetter (picture alliance / Armin Weigel / dpa)

Die Vorhersage:

Im Westen sonnig, später teils schwere Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturm- oder Orkanböen. Im Osten viel Sonnenschein. Höchstwerte 30 bis 38, an den Küsten 22 Grad. Morgen in der Westhälfte längere Aufheiterungen und nur noch vereinzelte Schauer. In der Osthälfte Schauer und Gewitter. Temperaturen von 20 Grad an der Nordsee bis 34 Grad im Süden.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag verbreitet sonnig. Im Tagesverlauf von Südwesten her kräftige Gewitter mit Unwettergefahr. Im Osten trocken. 24 bis 36 Grad.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.