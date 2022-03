Sonnenuntergang in Köln (Nachrichtenredaktion)

Die Vorhersage:

Nachts überwiegend klar, vereinzelte Nebelfelder. Tiefstwerte plus 5 bis minus 6 Grad. Am Tag erneut viel Sonne. Temperaturen 16 bis 20 Grad, an der See kühler.

Die weiteren Aussichten:

Auch am Donnerstag nach Auflösung örtlicher Nebelfelder sonnig. 15 bis 21, an den Küsten 9 bis 14 Grad.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.