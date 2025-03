Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Sonnig, im Nordosten gebietsweise Durchzug teils dichterer Wolkenfelder. Höchstwerte 5 bis 13 Grad. Auch morgen viel Sonnenschein bei Temperaturen von 11 bis 18 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Nordwesten und Westen heiter bis wolkig, sonst sonnig. 15 bis 20, an der See 9 bis 15 Grad.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.