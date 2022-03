Wetter Sonnig und frühlingshaft mild

Das Wetter: Sonnig, im Norden und Nordwesten lockere Wolken und trocken. 15 bis 21 Grad, an den Küsten 9 bis 14 Grad. Morgen in der Nordhälfte lockere Wolken, in der Südhälfte meist sonnig. Temperaturen 9 bis 20 Grad.

24.03.2022