Wetter Sonnig und frühlingshafte 20 Grad

Das Wetter: Nach Auflösung einzelner Nebelfelder meist sonnig, nur im Westen am Nachmittag ein paar Quellwolken. Frühlingshafte 16 bis 20 Grad, nur an der See etwas kühler. Auch Morgen überaus freundlich mit Höchstwerten zwischen 15 und 21 Grad.

23.03.2022