Noch hält sich das sonnige Wetter in Deutschland. (picture alliance/dpa)

Am Donnerstag vom Nordwesten bis zur Mitte sich ausweitende starke Bewölkung und etwas Regen. Im Süden neben Wolkenfeldern länger Sonnenschein und trocken. Sehr mild bei Höchstwerten zwischen 8 und 15 Grad, an der See etwas darunter.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.