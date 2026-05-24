Die Vorhersage:
Nachts gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 17 bis 7 Grad. Am Tag sonnig bei 25 bis 34 Grad.
Nachts gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 17 bis 7 Grad. Am Tag sonnig bei 25 bis 34 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag im Norden Durchzug von Wolkenfeldern, sonst sonnig. Temperaturen im Norden 20 bis 28, im Rest des Landes 28 bis 35 Grad.
Am Dienstag im Norden Durchzug von Wolkenfeldern, sonst sonnig. Temperaturen im Norden 20 bis 28, im Rest des Landes 28 bis 35 Grad.
Diese Nachricht wurde am 24.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.