Wetter
Sonnig und warm

Der Wetterbericht, die Lage: Hochdruckeinfluss und subtropische Luft bestimmen das Wetter.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Nachts gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 17 bis 7 Grad. Am Tag sonnig bei 25 bis 34 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Dienstag im Norden Durchzug von Wolkenfeldern, sonst sonnig. Temperaturen im Norden 20 bis 28, im Rest des Landes 28 bis 35 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 24.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.