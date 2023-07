Sonne und blauer Himmel (picture alliance/dpa)

Die Vorhersage:

Meist sonnig. Am Abend im Südwesten aufziehende Wolkenfelder. Höchstwerte im äußersten Norden 21 bis 26, sonst 25 bis 32 Grad. Morgen erneut verbreitet sonnig. Ab dem Nachmittag im Westen und Südwesten teils stärkere Bewölkung, vereinzelt Hitzegewitter. Temperaturen 28 bis 35 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag in der Westhälfte zunehmend bewölkt. Am Abend teils kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen. In der Osthälfte sonnig. 30 bis 37 Grad.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.