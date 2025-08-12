Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Nachts im Norden mitunter wolkig, morgens an der Nordsee und in Schleswig-Holstein einzelne Schauer oder Gewitter möglich. Sonst gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 21 bis 13 Grad. Am Tag im äußersten Norden vorübergehend bewölkt, eventuell einzelne Schauer oder Gewitter. Im Rest des Landes meist sonnig. Nachmittags und Abends in den ostbayerischen Mittelgebirgen und an den Alpen kräftige Gewitter nicht ausgeschlossen. Temperaturen 31 bis 37 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Nordwesten und Westen anfangs bewölkt, einzelne Schauer oder Gewitter möglich. Sonst sonnig. 30 bis 38 Grad.

