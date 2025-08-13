Wetter
Sonnig und warm, einzelne Schauer im Nordwesten und Westen

Das Wetter: Nachts gering bewölkt oder klar. Im äußersten Nordwesten und Westen einzelne Schauer oder Gewitter möglich. Tiefstwerte 22 bis 12 Grad. Am Tag im Nordwesten und Westen einzelne Schauer oder Gewitter. Sonst sonnig. Temperaturen 30 bis 38 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Freitag im Nordwesten und Westen wechselnd bewölkt mit einigen Schauern. Im Rest des Landes sonnig, ab dem Mittag einzelne, teils kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Im Nordwesten und Norden 25 bis 31, sonst 31 bis 36 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 14.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.