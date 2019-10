In Portugal wird heute ein neues Parlament gewählt.

Laut Umfragen können die seit 2015 regierenden Sozialisten von Ministerpräsident Costa erneut mit einem Sieg rechnen. Als entscheidend gilt die gute Wirtschaftslage. Portugals Wachstum liegt über dem Durchschnitt der EU; die Staatsschulden haben einen Tiefststand erreicht.



Auch in Tunesien und im Kosovo finden Parlamentswahlen statt. In Tunesien bewerben sich rund 15.000 Kandidaten um 217 Sitze. Im Kosovo gibt es vorgezogene Neuwahlen. Sie wurden nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Haradinaj ausgerufen, weil dieser sich vor einem Sondergericht zur Ahndung von Kriegsverbrechen während des Kosovo-Krieges verantworten muss. Haradinaj war in den Jahren 1998 und '99 Befehlshaber der Rebellenorganisation UCK.