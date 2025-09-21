Die weiteren Aussichten:
Am Montag verbreitet Schauer bei 12 bis 18 Grad.
Diese Nachricht wurde am 21.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
Das Wetter: In der Nacht vom Nordwesten bis zur Mitte schauerartiger Regen und teils starke Gewitter. Sonst gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 19 bis 9 Grad. Am Tag im Nordwesten wolkig. In einem Streifen vom Nordosten bis in den Südwesten Schauer und einzelne Gewitter. Südöstlich davon zunächst sonnig, nachmittags einzelne Gewitter möglich. 17 bis 28 Grad.