Der Handelsverband Deutschland, HDE, schlägt zur Erleichterung verkaufsoffener Sonntage eine Grundgesetzänderung vor.

Verbandspräsident Sanktjohanser sagte der Zeitung "Die Welt", die derzeit gültigen Vorschriften stammten noch aus der Weimarer Republik und müssten den veränderten Zeiten angepasst werden. Er verwies darauf, dass Menschen massenhaft in die Innenstädte strömten, wenn die Geschäfte am Sonntag geöffnet seien. Kirchen und Gewerkschaften klagten jedoch immer reflexartig dagegen. Der HDE-Präsident warf ihnen vor, so dem Online-Handel Vorschub zu leisten. Ausnahmen von der Sonntagsruhe sollten künftig nicht mehr nur anlassbezogen möglich sein.



Die Sonntagsruhe ist in Deutschland grundgesetzlich geschützt. Gewerkschaften und Kirchen halten daran fest - zum Schutz der Beschäftigten und christlicher Traditionen.