Die EU-Verteidigungsminister haben sich mit Italien nicht auf eine Verlängerung ihres Marine-Einsatzes "Sophia" im Mittelmeer einigen können.

Es gebe noch keine Lösung, sagte die Außenbeauftragte Mogherini nach dem Treffen in Brüssel. Entweder die EU-Staaten stimmten in den kommenden Wochen zumindest einer vorübergehenden Verlängerung zu oder die Mission müsse zum Jahresende eingestellt werden.



Das Mandat für den Einsatz vor der Küste Libyens läuft am 31. Dezember aus. Die Regierung in Rom fordert, dass von "Sophia" gerettete Flüchtlinge künftig nicht mehr automatisch nach Italien gebracht werden.