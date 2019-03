Der EU-Marineeinsatz "Sophia" hat seit dem Jahr 2015 fast 730.000 Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet oder war an deren Rettung beteiligt.

Dies teilte EU-Flüchtlingskommissar Avramopoulos in einem Schreiben an das Europäische Parlament mit, aus dem die Zeitungen der Funke-Mediengruppe zitieren. Darin heißt es, die Rettung von Menschenleben bleibe für die EU und ihre Mitgliedstaaten ein Muss. Avramopoulos weist darauf hin, dass auch Nichtregierungsorganisationen eine entscheidende Rolle bei der Rettung von Leben gespielt hätten. Diese humanitäre Hilfe auf See dürfe nicht kriminalisiert werden.



Die EU hatte die "Sophia"-Schiffe vor wenigen Tagen zurückgezogen. Hintergrund ist, dass sich die Mitgliedstaaten nicht auf ein System zur Verteilung der Flüchtlinge einigen können. Italien weigert sich zudem, Rettungsschiffe von Hilfsorganisationen in seine Häfen zu lassen.