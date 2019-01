Der Obmann für Außenpolitik der CDU/CSU-Fraktion, Kiesewetter, hat die Entscheidung, vorerst kein weiteres Marine-Schiff für die EU-Mission "Sophia" zu entsenden, als klares Signal an Italien bezeichnet.

Kiesewetter sagte im Deutschlandfunk, Italien verfolge aus populistischen Gründen nicht das Ziel der Mission. Dieses laute, vor der libyschen Küste Schleuserkriminalität zu bekämpfen und die dortige Küstenwache auszubilden. Die Regierung in Rom habe ihre Schiffe aber an die italienischen Küsten zurückgezogen und weigere sich, Gerettete aufzunehmen. Italien torpediere die gesamte Sophia-Mission, so Kiesewetter. Aus Sicht des CDU-Politikers könnte die Mission wieder aufgenommen werden, wenn die Differenzen in der EU über den Umgang mit geretteten Flüchtlingen ausgeräumt würden.



Der CDU-Politiker betonte, Deutschland sei neben Italien das einzige Land, das durchgängig dreieinhalb Jahre lang Schiffe für "Sophia" zur Verfügung gestellt habe.

Innenminister Salvini: "Kein Problem für Italien"

Vertreter von FDP und Linken kritisierten die Entscheidung der Bundesregierung als "Armutszeugnis für Europa" und "Trauerspiel". Italiens Innenminister Salvini sagte in Rom, für sein Land sei der deutsche Teilrückzug kein Problem. Das Mandat der EU-Mission Sophia habe ohnehin nur darin bestanden, alle Migranten in Italien anlanden zu lassen.



Die Europäische Union rechnet damit, dass sich Deutschland weiter an der Marinemission im Mittelmeer beteiligt. In Brüssel hieß es, es gebe keine Hinweise darauf, dass die Regierung nicht erneut Marine-Einheiten zur Verfügung stelle. Allerdings stehe es Deutschland frei, zu entscheiden, wie diese Schiffe eingesetzt würden.