Willkommen in Absurdistan. Die Europäische Union, diese Staatenorganisation, die permanent beschwört, dass sie Werte wie die Achtung der Menschenrechte gern in alle Welt exportieren möchte, genau diese Europäische Union beschließt nun eine maritime Mission im Mittelmeer durchzuführen, und zwar ohne Schiffe.

Über dieses groteske Ausmaß von Selbstverzwergung könnte man sich totlachen, wenn der Beschluss, der Mission Sophia die Schiffe zu entziehen, nicht hunderte, wahrscheinlich gar tausende Flüchtlinge das Leben kosten würde. Denn genau das ist die Folge dieses kafkaesken Polittheaters, das da gerade aufgeführt wird.

Salvinis verachtenswertes Werk

Was ist passiert? Die Mission Sophia hat seit 2015 recht erfolgreich ihre Aufgabe erfüllt. Sie hat vielen Menschenschmugglern, die Flüchtlinge auf Gummibooten von Libyen aus über das Mittelmeer nach Norden schicken, das Handwerk gelegt. Der wahre Erfolg von Sophia liegt aber ganz woanders: Sophia hat binnen vier Jahren 50.000 Menschen vor dem Ertrinken gerettet. Und in sichere Häfen nach Italien gebracht.

Italiens Innenminister Matteo Salvini verrichtet ein verachtenswertes Werk, meint Peter Kapern. (AFP / Tiziana Fabi)

Genauso, wie es das internationale Seerecht verlangt. Darauf könnte die EU stolz sein. Eigentlich. Aber dort, in den italienischen Häfen, nahm das Desaster dann seinen Lauf. Die frühere italienische Regierung bettelte förmlich um die solidarische Hilfe der EU-Partner. Die ließen Italien aber abblitzen. Und prompt wurde die alte Regierung von den italienischen Wählern in die Wüste geschickt.

Seither verrichtet Matteo Salvini als neuer Innenminister sein verachtenswertes Werk. Den Rettungsschiffen privater Hilfsorganisationen verweigert er die Einfahrt in italienische Häfen. Und die Patrouillenschiffe der Mission Sophia dirigierte er in abgelegene Seegebiete, in denen die Besatzungen wohl Delphine beobachten, aber nicht Schleuser jagen und Flüchtlinge retten konnten.

Und weil sich noch immer kein anderes EU-Land bereitfindet, Flüchtlinge aus Italien aufzunehmen, erhält die Mission Sophia nun eine Beerdigung dritter Klasse.

Selbstblockade der EU

Der maritimen Mission werden die Schiffe entzogen, was bleibt, ist die Überwachung des Seegebiets aus der Luft und die Ausbildung der libyschen Küstenwache. Anders ausgedrückt: Von jetzt an schaut die EU den Habenichtsen, die sich auf den Seeweg machen, von oben beim Ersaufen zu. Und der nächste EU-Gipfel darf dann beschließen, dass die libysche Küstenwache durchaus weitere Unterstützung benötigt.

Die Selbstblockade der EU durch den ungelösten Streit über die Flüchtlingsverteilung muss jetzt beendet werden. Polen, Ungarn, Tschechien, die baltischen Staaten und die Slowakei werden so bald ihren Kurs der Solidaritätsverweigerung nicht beenden. Das darf aber nicht mehr länger als Rechtfertigung der anderen Staaten gelten, dem Flüchtlingselend im Mittelmeer tatenlos zuzusehen.

Was die EU braucht, ist eine Koalition der Willigen. Ein Bündnis jener Staaten, denen die Humanität noch wichtiger ist als das Pochen auf Einhaltung von Recht und Gesetz aller EU-Länder. Frau Merkel, sie schaffen das!

Peter Kapern (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré )Peter Kapern, geboren 1962 in Hamm, Westfalen. Studium der Politikwissenschaften, der Philosophie und der Soziologie in Münster. Volontariat beim Deutschlandfunk. Moderator der Informationssendungen des Dlf, 2007 bis 2010 Leiter der Redaktion Innenpolitik, Korrespondent in Düsseldorf, Tel Aviv und Brüssel.