Die EU-Außenbeauftragte Mogherini hat die Bedeutung der Mittelmeer-Mission "Sophia" hervorgehoben.

Der Einsatz vor der Küste von Libyen sei entscheidend für einen erfolgreichen Kampf der Europäischen Union gegen Schlepperbanden, sagte Mogherini bei einem Treffen der EU-Verteidigungminister in Wien. Die Mission habe die volle Unterstützung der Mitgliedsstaaten. Man habe die deutliche Entschlossenheit feststellen können, dass "Sophia" fortgesetzt werden solle. In den kommenden Wochen gehe es darum, eine praktikable und nachhaltige Lösung zur Aufnahme geretteter Flüchtlinge zu finden. Die italienische Regierung verlangt eine Änderung der Einsatzregeln der EU-Mission. Sie will erreichen, dass auch die Mittelmeer-Anrainer Frankreich, Spanien, Malta und Griechenland ihre Häfen für Schiffe mit Flüchtlingen öffnen.



Der Einsatz Sophia wurde 2015 vor allem zum Kampf gegen Schlepper ins Leben gerufen und hat seitdem Tausende Migranten im Mittelmeer aufgegriffen.