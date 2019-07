Sorben verlangen bessere Vertretung in den Länderparlamenten

Vertreter der Sorben in Sachsen und Brandenburg wollen eine bessere Vertretung in den Landtagen erreichen.

Das von der Minderheit selbst gegründete sorbische Parlament strebt dazu nach eigenen Angaben Verhandlungen an. Ziel seien geeignete Modelle der Partizipation in beiden Bundesländern. Für Sachsen fordere man die Aufhebung der Fünf-Prozent-Hürde. In Brandenburg gibt es eine solche Regelung für Minderheiten schon.



Der Linken-Politiker Kosel bringt unterdessen eine mögliche Sorben-Partei mit zwei Landesverbänden ins Gespräch. Eine solche Gründung wäre auch mit Blick auf den anstehenden Strukturwandel in der Lausitz sinnvoll, um prononciert sorbische Interessen zu vertreten, erklärte der sächsische Landtagsabgeordnete.