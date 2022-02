Eingangstor der Vereinten Nationen in Genf mit UNO-Logo (picture alliance / dpa / Fredrik von Erichsen )

Die bloße Vorstellung eines nuklearen Konflikts sei einfach unvorstellbar, sagte ein UNO-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Nato-Generalsekretär Stoltenberg nannte den entsprechenden Befehl unverantwortlich.

Der russische Präsident Putin hatte am Nachmittag in einem vom Kreml verbreiteten Video angeordnet, die Abschreckungswaffen der Atommacht in besondere Alarmbereitschaft zu versetzen. Er nannte die Atomwaffen dabei nicht explizit. Bundesverteidigungsministerin Lambrecht erklärte, die Ankündigungen durch den russischen Präsidenten Putin seien natürlich ernstzunehmen. Nun müsse man innerhalb der Nato überlegen, wie man darauf reagiere, "ohne weiter zu eskalieren".

