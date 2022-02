Ein Bodenangriffsflugzeug auf dem Flugplatz Luninets in Belarus. Russland hat Truppen aus Sibirien und dem Fernen Osten für umfassende gemeinsame Übungen nach Belarus verlegt. (dpa)

Jedes Land habe natürlich das Recht, Militärübungen zu machen, sagte Le Drian. Es gebe aber eine bemerkenswerte Anhäufung von Manövern nahe der Grenze zur Ukraine. Von einem gefährlichen Moment für Europa sprachen auch Nato-Generalsekretär Stoltenberg und der britische Premierminister Johnson, die in Brüssel über die Krise berieten. Stoltenberg drängte Russland zu weiteren Gesprächen im Nato-Russland-Rat. Die Außenminister der Europäischen Union reagierten unterdessen mit einem gemeinsamen Schreiben auf russische Sicherheitsvorschläge. Diplomaten zufolge hatte der russische Außenminister Lawrow die EU-Staaten einzeln angeschrieben. Dieser erklärte, eine kollektive EU-Reaktion auf seine Vorschläge werde zu einem Scheitern der Gespräche führen. Mit der Krise befassen sich in Berlin auch Vertreter der Normandie-Staaten Deutschland, Frankreich, Russland und Ukraine. Am Abend kommt Bundeskanzler Scholz zudem mit Spitzenpolitikern aus dem Baltikum zusammen.

