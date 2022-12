Parlamentswahl auf den Fidschi-Inseln (AAPIMAGE / MICK TSIKAS)

Bei der Auszählung der Stimmen wurde ein zunächst online aufgeführtes Ergebnis zugunsten der Partei des amtierenden Regierungschefs Bainimarama korrigiert. Es habe eine Panne gegeben, hieß es zur Begründung. Die Spitzenkandidaten von vier Oppositions-Parteien forderten einen sofortigen Stopp der Auszählung.

Die jüngsten Zwischenergebnisse führten die Regierungspartei "Fiji First" mit rund 31 Prozent der Stimmen als stärkste Kraft. Bainimarama war vor 16 Jahren durch einen Staatsstreich an die Macht gekommen. Er tritt mit seiner Partei zur dritten demokratischen Wahl seit der Verfassungsreform von 2013 an. Einer seiner Herausforderer ist ebenfalls ein ehemaliger Putschist, Ex-Premierminister Rabuka. In den vergangenen 35 Jahren hatte es auf den Fidschi-Inseln in der Südsee vier Militärputsche gegeben.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.