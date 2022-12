Der emeritierte Papst Benedikt XVI. (picture alliance/dpa/dpa-Pool | Sven Hoppe)

Dessen Gesundheitszustand habe sich in den vergangenen Stunden altersbedingt verschlechtert, teilte Vatikan-Sprecher Bruni mit. Die Situation sei jedoch "für den Moment unter Kontrolle". Benedikt werde permanent von Ärzten überwacht.

Am Morgen hatte der Papst Franziskus erklärt, sein Vorgänger sei sehr krank. Am Ende einer Generalaudienz bat er die Gläubigen um ein "besonderes Gebet" für den 95-Jährigen. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Bätzing, schloss sich dem Aufruf an. Bundeskanzler Scholz wünschte Benedikt laut einer Sprecherin "gute Genesung".

Benedikt der Sechzehnte war von April 2005 bis zu seinem Amtsverzicht im Februar 2013 Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Der aus Bayern stammende frühere Papst, der mit bürgerlichem Namen Joseph Ratzinger heißt, war erst der zweite Amtsträger in der Geschichte, der freiwillig zurücktrat.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.