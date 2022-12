Der emeritierte Papst Benedikt XVI. (Archivbild) (picture alliance/dpa/dpa-Pool | Sven Hoppe)

Die lebenswichtigen Körperfunktionen von Benedikt ließen nach, einschließlich der Herztätigkeit, hieß es aus Kreisen des Heiligen Stuhls. Zuvor hatte der Sprecher der Vatikans, Bruni, bestätigt, dass sich der Gesundheitszustand des emeritierten Papstes altersbedingt verschlechtert habe. Benedikt werde permanent von Ärzten überwacht.

Am Mittwochmorgen hatte Papst Franziskus erklärt, sein Vorgänger sei sehr krank. Am Ende einer Generalaudienz bat er die Gläubigen um ein "besonderes Gebet" für den 95-Jährigen. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Bätzing, schloss sich dem Aufruf an. Seine Gedanken seien beim emeritierten Papst, sagte er.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.